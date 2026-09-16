تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. وسحب جثماني شهيدين في النبطية

اندلعت حرائق في الأحراج وبعض المنازل في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلدة، فيما يحلق الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فوق الجنوب على علو منخفض.

وفي النبطية، أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي مجددًا مستهدفًا المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل، فيما استهدفت دبابة «ميركافا» بلدة كفرتبنيت بعدد من القذائف.

وفي قضاء صور، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصوري.

وفي منطقة النبطية، تمكنت عناصر من الصليب الأحمر اللبناني من مركز النبطية، بمؤازرة دورية من الجيش اللبناني، من سحب جثماني شابين من منطقة عين السماحية الواقعة بين النبطية الفوقا وزوطر الشرقية، بعد ارتقائهما شهيدين جراء استهداف إسرائيلي.

وكان الاتصال قد فُقد مع الشابين منذ أمس، بعدما دخلا إلى المنطقة المذكورة والتقطا مشاهد فيديو وأرسلاها إلى أصدقاء لهما، قبل أن تنقطع أخبارهما.