محافظ بني سويف يواصل اللقاء المفتوح لبحث شكاوى المواطنين ويوجه بحلول عاجلة للحالات المطروحة

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، عقد اللقاء المفتوح الأسبوعي لمناقشة شكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات، بحضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري شركات المرافق، وذلك في إطار حرص المحافظة على الاستماع المباشر للمواطنين، والوقوف على أسباب المشكلات، وتوجيه الجهات المختصة بسرعة التعامل معها وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين من قرية الأمل القديمة بمركز بني سويف، بشأن عدد من الخدمات والمرافق بالمنطقة، حيث أوضح مسؤولو التخطيط والمرافق أن طبيعة المنطقة والتوسع العمراني غير المخطط وعدم استكمال إجراءات تقنين الأوضاع تمثل من بين أسباب صعوبة التعامل مع بعض المطالب الخدمية، فيما وجه المحافظ رئيس المدينة بدراسة الشكوى وحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين، مع التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

وأكد المحافظ أن التعامل مع المناطق غير المخططة يصبح أكثر صعوبة في توفير الخدمات وتخطيطها، مشيرًا إلى أن التخطيط المسبق وإنشاء التجمعات العمرانية وفق الضوابط يتيح توجيه الاستثمارات والخدمات بصورة أكثر كفاءة.

كما استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين من قرية الحكامنة بمركز بني سويف، بشأن تجمع مياه أسفل منزله وما يمثله ذلك من خطورة على العقار، حيث تم عرض الإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المياه، ووجه المحافظ بأخذ عينة منها وتحليلها لتحديد مصدرها وطبيعتها، ودراسة الحلول المناسبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تتسبب في زيادة كميات المياه.

وفي شكوى أخرى، بحث المحافظ طلب أحد المواطنين من قرية إشمنت بمركز ناصر، بشأن الأضرار الناتجة عن استخدام أحد العقارات في تربية الدواجن دون ترخيص، حيث أوضح مسؤولو الوحدة المحلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلق وتشميع الموقع، ووجه المحافظ بمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة التراخيص وشؤون البيئة.

كما ناقش المحافظ شكوى مواطن من قرية أبويط بمركز الواسطى بشأن إجراءات ترخيص تعلية عقار، ووجه رئيس المدينة ومسؤولي التخطيط العمراني بإعادة معاينة الموقع على الطبيعة، ورفع نتائج المعاينة للمحافظ لاتخاذ ما يلزم وفق القواعد المنظمة.

وفي إطار الحالات الإنسانية، استمع المحافظ إلى حالة مواطن يعول أربعة أبناء، ثلاثة منهم يدرسون بجامعة الأزهر، وقد تعرض لحادث أدى إلى عدم قدرته على العمل، ويحتاج إلى دعم لتشغيل كشك مقدم له من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب بعض الاحتياجات المعيشية. ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لبحث الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمها.

كما وجه المحافظ بتقديم مساعدة مالية لسيدة مطلقة تعول ثلاثة أبناء، وتواجه ظروفًا اجتماعية ومعيشية صعبة، مع تكليف مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي ببحث حالتها وإعادة العرض بشأن إمكانية توفير وحدة سكنية لها ضمن الإيواء العاجل، في ضوء ظروفها الحالية.