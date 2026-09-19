القومى للمرأة يشارك في تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شارك المجلس القومى للمرأة في أعمال لجان تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أقيمت بـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم المشروعات المقدمة وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط المحددة، بما يضمن تحقيق الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار أفضل المشروعات الخضراء الذكية.

شاركت عضوات فروع المجلس بالمحافظات في لجان تقييم المشروعات بالمحافظات، إلى جانب نخبة من المتخصصين والأكاديميين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد المجلس القومي للمرأة حرصه على المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية الداعمة لـلتنمية المستدامة وتمكين المرأة والابتكار، وتعزيز دور المرأة في المشروعات والمبادرات التي تسهم في حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدام.

واستهدفت أعمال التقييم دراسة المشروعات المقدمة وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط المحددة، بما يضمن الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار أفضل المشروعات، وبما يعكس حرص المبادرة على دعم المشروعات التي تقدم حلولًا عملية ومبتكرة في مجالات حماية البيئة، وخفض الانبعاثات، وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والأمن الغذائي والمائي، والتنوع البيولوجي.

جدير بالذكر أن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والمشروعات المستدامة، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.