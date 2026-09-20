لو أنت من سكان حلوان خد بالك.. عطل مفاجئ يقطع المياه عن 8 مناطق

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة حلوان، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 800 مم بشارع عمر بن عبد العزيز، مؤكدة الدفع بكامل إمكانياتها للعمل على سرعة إصلاح العطل وإعادة الخدمة.

8 مناطق متأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل شرق وغرب حلوان، ومدينة الموظفين والمناطق المحيطة بها، والعزبة البحرية، ومساكن أطلس، ومنشية جمال عبد الناصر، وعرب غنيم، وكفر العلو، وحلوان البلد.

وأكدت الشركة أنها دفعت بالمعدات والمهندسين والفنيين والعمال إلى موقع العطل، للعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة.

سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، على أن يتم توزيع المياه مجانًا على المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة.

وطالبت الشركة المواطنين الراغبين في الحصول على المياه بالتواصل عبر الخط الساخن 125 أو من خلال خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125.

وأعربت الشركة عن أسفها للمواطنين عن انقطاع الخدمة، مؤكدة استمرار أعمال الإصلاح للتعامل مع العطل المفاجئ وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.