الأمين العام للأمم المتحدة : استهداف السفن السعودية مرفوض.. وحرية الملاحة أولوية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة احترام حرية وأمن الملاحة في المنطقة، بما في ذلك الممر الملاحي في باب المندب.

وقال جوتيريش - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) - "إن الهجمات التي تستهدف السفن السعودية أمر مرفوض تمامًا"، مشددًا على أهمية احترام حقوق وحريات الملاحة البحرية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد استقبل أمس السبت، جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش مشاركة البديوي في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، حيث أدانا بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على البنية التحتية في السعودية.