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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الشرقية لإعادة الانضباط والسيولة المرورية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملاتها الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من الشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وبالتنسيق مع اللواء محمد الجسمي، مدير أمن الشرقية، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

واضاف المحافظ أنه شهدت مراكز ومدن المحافظة حملات مسائية مكبرة استهدفت رفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ففي حي أول الزقازيق، قاد يسري راشد، رئيس الحي، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، حملة موسعة بشارعي المحطة وأمام أبراج القصر الأبيض، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، وفك التكدسات التي تعيق حركة السير.

وفي ديرب نجم، تابع أحمد ضاحي، رئيس المركز، حملة لرفع الإشغالات بمحيط سوق الأحد الأسبوعي، حيث تم إزالة الإشغالات المخالفة، والتنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت منيا القمح حملة مكبرة بقيادة المحاسب السيد عبد الرازق، رئيس المركز، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، استهدفت شوارع هندسة الري وسعد زغلول، وأسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة، والتأكيد على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم إشغال الطريق.

وفي ههيا، تابع عبد العاطي عبد الفتاح، رئيس المركز، تنفيذ حملة بشارعي أحمد عرابي وميدان المحطة، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، مع توجيه أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي فاقوس، قاد أيمن هيكل، رئيس المركز، حملة مكبرة بشوارع الدروس والمنيسي ونقطة شرطة السوق وموقف القرين وبورسعيد، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط للشوارع.

كما تابع المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع المركز، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم، مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات المخالفة، بما يضمن فرض هيبة القانون، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق لشوارع المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية بمحافظة الشرقية الإشغالات والتعديات المخالفة

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