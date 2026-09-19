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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 12 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة مدخل قرية شرويدة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال الرصف الجارية بطريق مدخل قرية شرويدة بمركز الزقازيق، والمنفذة بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالشرقية، بإجمالي أطوال 1.4 كم ومتوسط عرض 10 أمتار، وبتكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السيارات والمارة، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى القرى والمناطق السكنية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد صلاح، مدير الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق بالشرقية، حول الموقف التنفيذي للمشروع، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بطول 700 متر طولي، بنسبة تنفيذ بلغت 50% من إجمالي 1400 متر، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية الشهر المقبل، تمهيداً لدخول الطريق الخدمة بالكامل أمام المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مديرية الطرق، على إزالة أي معوقات قد تواجه الشركات المنفذة، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع.

كما وجه المحافظ بضرورة مراعاة مناسيب وتغطية غرف الصرف الصحي، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة أثناء تنفيذ أعمال الرصف، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من المشروع والحفاظ على كفاءة الطريق واستدامته.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والمحاور المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، ودعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.

وأكد استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة وبالمستوى المطلوب، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية قرية شرويدة بمركز الزقازيق مديرية الطرق والنقل

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