تكثيف المرور الميداني على المواقف للاطمئنان على انتظام انتقال الطلاب والمواطنين بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف المرور الميداني على المواقف وخطوط النقل، للتأكد من انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل، والتزام السائقين بخطوط السير والحمولة وتعريفة الأجرة المقررة، تزامنا مع انطلاق العام الجامعي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ وزيادة حركة الطلاب والمواطنين.

شدد المحافظ على عدم التهاون مع سائقي السيارات غير الملتزمين بخطوط السير المحددة أو الحمولة المقررة أو تعريفة الأجرة، مع تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن انتظام حركة نقل الركاب والحفاظ على حقوق المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، واصلت الأجهزة التنفيذية حملات المتابعة الميدانية على المواقف وخطوط النقل بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للوقوف على انتظام حركة السيارات ومدى توافر وسائل النقل اللازمة لخدمة الطلاب والمواطنين، ورصد أي كثافات أو ملاحظات والتعامل معها بشكل فوري.

وأكد المحافظ استمرار حملات المتابعة الميدانية على المواقف وخطوط النقل، لضمان انتظام حركة النقل وتوفير سبل الراحة للطلاب والمواطنين.