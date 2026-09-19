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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية: رصف ورفع كفاءة طريق مدخل شرويدة بالزقازيق بتكلفة 12 مليون جنيه

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني
محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني

تفقد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، أعمال الرصف الجارية بطريق مدخل قرية شرويدة بمركز الزقازيق، والمنفذة بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالشرقية، بإجمالي أطوال 1.4 كيلو متر ومتوسط عرض 10 أمتار، وبتكلفة 12 مليون جنيه  ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السيارات والمارة، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى القرى والمناطق السكنية.

وأوضح محافظ الشرقية -في تصريح اليوم أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والمحاور المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، ودعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد صلاح مدير الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق بمحافظة الشرقية حول الموقف التنفيذي للمشروع، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بطول 700 متر طولي، بنسبة تنفيذ بلغت 50 % من إجمالي 1400 متر، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال نهاية الشهر المقبل، تمهيداً لدخول الطريق الخدمة بالكامل أمام المواطنين.

ووجه الأشموني بضرورة مراعاة مناسيب وتغطية غرف الصرف الصحي، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة أثناء تنفيذ أعمال الرصف، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من المشروع والحفاظ على كفاءة الطريق واستدامته.

وأكد المحافظ مواصلة المتابعة الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية تنفيذها، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة وبالمستوى المطلوب، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني قرية شرويدة مركز الزقازيق

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