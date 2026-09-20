محافظ الشرقية: 488 ألفا و638 مواطنا استفادوا من خدمات «100 مليون صحة» خلال شهرين

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» بمديرية الشؤون الصحية، والتي أسفرت عن تصدر محافظة الشرقية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في تقديم خدمات المبادرات الصحية خلال شهري يونيو ويوليو 2026، بإجمالي 488 ألفا و638 مواطنا.

وأكد محافظ الشرقية أن تصدر المحافظة يأتي انعكاسا لجهود الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمختلف الإدارات الصحية، وحرصها على الوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، من خلال إتاحة خدمات الفحص والكشف المبكر لمختلف فئات المجتمع.

وأوضح المحافظ أن المبادرات الصحية تستهدف تعزيز الوعي الصحي، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والوراثية، بما يسهم في سرعة اكتشاف الحالات المرضية والتعامل معها وتقديم الرعاية الطبية المناسبة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في مبادرة «100 مليون صحة» قدمت خدماتها للمواطنين خلال شهري يونيو ويوليو 2026، حيث استفاد 180 ألفا و785 مواطنا من مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، و193 ألفا و233 مواطنا من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن 35 ألفا و714 مواطنا استفادوا من خدمات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، فيما استفاد 8 آلاف و549 مواطنا من مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، و31 ألفا و785 مواطنا من مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

كما قدمت الفرق الطبية خدمات مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة لـ23 ألفا و585 طفلا، إلى جانب تقديم خدمات مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن لـ12 ألفا و426 مواطنا، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لألفين و561 مواطنا.

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة «100 مليون صحة» خلال شهري يونيو ويوليو بلغ 488 ألفا و638 خدمة ومواطنا مترددا على منافذ تقديم الخدمة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي أن خدمات الصحة العامة المقدمة ضمن المبادرة تشمل تنظيم الأسرة، وتطعيم الأطفال، والقوافل الطبية، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي، مؤكدا أن العلاج والمتابعة يتم تقديمهما مجانا طوال فترة المبادرة بجميع منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

وأضاف أن استمرار تقديم الخدمات الصحية يأتي بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، التي بدأت في أول أغسطس 2026 وتستمر لمدة 100 يوم متواصلة بجميع منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة، لافتا إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال الفحوصات أو تلقي العلاج إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وفقا لاحتياجات كل حالة.