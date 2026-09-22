مدرب الوداد السابق: عموتة يحتاج للصبر مع الأهلي.. والنتيجة أهم من الأداء

أكد رضا لطفي، مدرب حراس الوداد السابق، أن المغربي الحسين عموتة يحتاج إلى بعض الوقت من أجل إنجاح طريقته مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال يعمل على الوصول إلى حالة من التكامل بين خطوطه.

وقال لطفي، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «Modern MTI»: «عموتة قوي جدًا في إفريقيا، ولكن على مستوى الدوري قد يكون الأداء غير جيد، ومن الممكن ألا يقدم أداءً جيدًا ولكنه لن يخسر».

وأضاف: «أهم شيء مع عموتة هو تحقيق النتيجة، والأداء سيأتي مع الوقت، وعموتة يقدم نتائج جيدة مع الأهلي ويحتاج إلى الصبر، كما أنه يعمل على ربط خطوط الفريق».

وتطرق مدرب حراس الوداد السابق إلى اللقطة التي جمعت عموتة بعلي محمود، موضحًا: «عموتة لم يقصد تقليل قيمة علي محمود، والأمر كان عفويًا من أجل تحفيزه فقط».

الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع خلال التوقف الدولي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي.

وحدد الجهاز الفني، بقيادة الحسين عموتة، البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض اللاعبون تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

واستقر الجهاز الفني على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، حيث يلتقي الأهلي مع الهلال الليبي يوم 30 سبتمبر الجاري، قبل أن يواجه مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل.

وواصل اللاعبون المصابون تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش مران الفريق.

ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة التوقف، من خلال رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، استعدادًا لتحديات الفترة المقبلة.