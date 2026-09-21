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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة آخر طلب لخليل مرسي وأبرز أعماله

خليل مرسي
خليل مرسي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي، إذ ولد في 21 سبتمبر عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز الـ 68 عاما.

وقدم خليل مرسي، العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما والتليفزيون، واستطاع أن يثبت قدرته على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية.

خليل مرسي ومسيرته

خليل مرسي فنان وأكاديمي مسرحى، درس فى كلية الزراعة، وبعد حصوله على بكالوريوس الزراعة، درس فنون المسرح، ثم قام بعمل دراسات عليا بعد ذلك.

خليل مرسي، ممثل مسرحى، عمل أكثر من 164 عملا، فى السينما والتليفزيون والمسرح، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية بالإضافة الى الدراسات العليا ، وحصل على الدكتوراه، ورأس قسم المسرح بجامعة 6 اكتوبر.

تميز خليل مرسي في المسرح والتليفزيون والسينما، وشارك في العديد من الأعمال الدينية، خاصة والتي كانت تعرض في شهر رمضان، منها "سقوط الخلافة، صدق وعده، الإمام الشافعي، الإمام المراغي، الطارق، هارون الرشيد، الإمام الطبري، وإسلام حنا".

أعمال خليل مرسي

شارك في أعمال خيبر، العراف، بالأمر المباشر، حافة الغضب ، النار والطين، أبواب الخوف، احلم ولا يهمك، مشرفة، رجل لهذا الزمان، سعد زغلول، ونيس وأيامه الجزء السابع، كليوباترا، الجماعة، أوقات فراغ، حبك نار، بلية ودماغه العالية، أمن دولة. وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى.

ومن أبرز أعماله الدرامية "خيبر 2013 والعراف 2013 وبالأمر المباشر 2012 ، ومشرفة.. رجل لهذا الزمان 2011، وقام بدور سعد زغلول، وكليوباترا وسقوط الخلافة والجماعة وسنوات الحب والملح وراجل وست ستات فى عام 2010، وحضرة المتهم أبى وأولاد الأكابر وفارس بلا جواد وأوبرا عايدة و لن أعيش في جلباب أبى و أبو العلا البشري وزيزينيا.

ومن أعماله السينمائية أوقات فراغ وحبك نار ومافيا والساحر وبلية ودماغه العالية والإمبراطورة وأمن دولة وامراة هزت عرش مصر والطيب والشرس والجميلة والشطار وأقوى الرجال ومهمة في تل أبيب وعصر القوة وموعد مع الرئيس والامبراطور.

ومن أهم مسرحياته سكة السلامة ودستور يا أسيادنا ولعبة الست وكارمن وراقصة قطاع عام.

خليل مرسي وأخر طلب

آخر ما طالب به الفنان الراحل خليل مرسي، مراقبة أجهزة الدولة بشدة للأعمال الفنية خاصة سينما المقاولات وأفلام الفن الهابط والخادش للحياء.

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