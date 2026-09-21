7 شروط لاختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، فتح باب التقدم للترشح رئيس ( لجنة الإدارة) و( النظام والمراقبة) و (تقدير الدرجات) و( المطبعة السرية العامة والمكفوفين) و( المطبوعـــــات) لامتحانات الشهادة الإعدادية ( تعليم عام / مهني/ المكفوفين / الصم و ضعاف السمع ) للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .

شروط الترشح التقــــدم للترشـــح رئيـــــس ( لجنة الإدارة ) و (النظام والمراقبة ) و (تقدير الدرجات ) و ( المطبعة السرية العامة والمكفوفين ) و( المطبوعـــــات ) لامتحــانات الشهـــادة الإعدادية

• أن يكون حاصل على مؤهل عالي .

• ألا تقل الدرجة الوظيفية عن معلم اول أ .

• ان يكون له خبرة سابقة بأعمال الامتحانات .

• ألا يكون قد تم حرمانه من اعمال الامتحانات.

• ألا يكون قد تم احالته للمحاكمة التأديبية او الجنائية في مخالفه تتعلق بأعمال الامتحانات او قضايا تمس الشرف والأمانة.

• ألا يكون لدى المرشح صله قرابه لأي من الطلاب المتقدمين للامتحان حتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة النظام و المراقبة و حتي الدرجة الثالثة للجنة الإدارة .

• ألا يكون من العاملين في المدارس المتقدم طلابها للامتحان

وقالت مديريات التربية والتعليم : سيتم عقد المقابلة للمتقدمين يوم الإثنين الموافق ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية وذلك لاختيار أكفا العناصر المتقدمة .

الأوراق المطلوبة لملف الترشح

• صورة بطاقة الرقم القومي

• صحيفة أحوال

• شهادة قانونية من الإدارة التابع لها

• طلب ترشح

امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله على فيس بوك حاليا بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب واولياء الأمور من الإنسياق وراء شائعات الفيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات رسمية جديدة تخص العام الدراسي يتم إعلانها أولا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُجرى على مستوى كل محافظة على حدة، وفقًا للنظام المعمول به كل عام ، دون أي تغيير.