ضربة مُفاجئة.. هجوم يستهدف خزان وقود في مطار الكويت والسلطات تتحرك سريعًا

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء أن طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت، مضيفة أن الجهات المختصة تتعامل مع حريق في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي عبد الله الراجحي أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث.

وفي وقت سابق، حرصت الجهات الرسمية في الكويت على طمأنة المواطنين والمقيمين بشأن احتمالات حدوث تسربات إشعاعية، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ولا يستدعي القلق.

وأوضحت مصادر من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، أن الكويت تتابع بشكل دقيق ومستمر أي تطورات قد تؤثر على الحالة الإشعاعية في البلاد، مشيرة إلى أن أقرب منشأة نووية تبعد مسافة كبيرة تتجاوز مئات الكيلومترات، وهو ما يقلل بشكل كبير من احتمالية تأثر الكويت بأي تسرب محتمل.