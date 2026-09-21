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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: توجيهات رئاسية بتبني مشروع تخضير المحافظات والمساحات غير المستغلة

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدقهلية
جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدقهلية
همت الحسيني   -  
ايمان البكش

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم حديقة "كوكب الشرق" بشارع الجيش بنطاق حي شرق المنصورة، لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة وأسرهم.

تفقد مرسى الأتوبيس النهري بالمنصورة بعد أعمال التطوير

كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية مرسى الأتوبيس النهري بالمنصورة بعد أعمال التطوير التي شهدها المرسي لتحقيق أكبر منفعة للمواطنين. 

كما تفقدت الدكتورة منال عوض واللواء طارق مرزوق  المسرح الروماني وحديقة مكتبة مصر العامة، والتي تعد منصة متكاملة لبناء الإنسان وتعزيز القيم، ومنارة للفن، وداعم حقيقي لاكتشاف المواهب وتنميتها بالمحافظة  .

جاء ذلك بحضور كل من اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ ود. سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز المخلفات والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية

وممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و عدد من الوزارات والجهات المعنية. 

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن افتتاح حديقة "كوكب الشرق" بمدينة المنصورة يأتي في إطار توجه الدولة للتوسع في المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتوفير متنفسات حضارية وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتحسين جودة الحياة وزيادة نصيب المواطن من المساحات الخضراء.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني مشروع «تخضير كل المحافظات» 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني مشروع «تخضير كل المحافظات» وتحويل المساحات غير المستغلة التي يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية والمظهر الحضاري للمدن. 

وأوضحت د. منال عوض أن الحكومة تتابع تنفيذ هذه التكليفات بصورة مستمرة، لافتة إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، على ضرورة زيادة المساحات الخضراء بمختلف المحافظات، واستغلال أي مساحة خالية في أعمال التشجير، ووضع خطط تنفيذية تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق.

من جانبه أكد محافظ الدقهلية أن مشروع حديقة " كوكب الشرق"  يهدف إلى إضافة متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب جديدة تساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحديقة تم تصميمها بشكل عصري يلبي كافة الاحتياجات، حيث تشمل منطقة أطفال مجهزة وآمنة تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب مساحات خضراء واسعة، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية الترفيهية، لتكون فضاءً حضاريًا يليق بأبناء الدقهلية.

وشدد المحافظ على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لمرافق الحديقة ومختلف الحدائق، والحفاظ على الخدمات المقدمة، وصيانة المكتسبات، مع التأكيد على حسن وجودة التعامل مع المواطنين وأسرهم أثناء تواجدهم بالحدائق.

من جانبه أعرب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح حديقة «كوكب الشرق»، مؤكدًا أن الحدائق والمتنفسات العامة تمثل عنصرًا مهمًا في تحسين جودة الحياة، وتوفير مساحات ترفيهية تليق بالمواطنين، بما يتواكب مع جهود الدولة في تطوير المدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية حديقة كوكب الشرق مرسى الأتوبيس النهري المنصورة

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