هشام ماجد يبدأ تصوير مسلسل 17 متر الشهر المقبل

تتواصل التحضيرات لمسلسل “17 متر” بطولة الفنان هشام ماجد، تمهيدا لانطلاق تصويره نهاية أكتوبر المقبل، بالتزامن مع استكمال فريق العمل استعداداته النهائية وحسم باقي التعاقدات.

ومن المنتظر أن يبدأ أبطال المسلسل تصوير مشاهدهم خلال الأسابيع المقبلة، على أن يستمر التصوير بالتوازي مع مراحل الإنتاج، بهدف الانتهاء من العمل في الوقت المناسب لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

أبطال مسلسل “17 متر”

ومن المقرر أن يعرض “17 متر” خلال النصف الأول من شهر رمضان، ويشارك في بطولته إلى جانب هشام ماجد كل من محمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، ودنيا سامي، وأحمد بيلا، ومحمد عبده، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.

هشام ماجد بطل مسرحية خيال مريض

من ناحية أخرى حل الفنان هشام ماجد ونجوم مسرحية " خيال مريض " ضيوفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ".

وقال هشام ماجد :" فضلنا نذاكر شهرين وبنعمل بروفات عشان تنجح مسرحية خيال مريض ".

واكمل هشام ماجد :" كل عناصر العمل المسرحي كانوا بيساعدوا بعضهم البعض عشان المسرحية تنجح ".

ولفت هشام ماجد :" وإحنا بنعرض المسرحية مش حاسين بالتعب بسبب ردود الفعل الإيجابية من الجمهور ".

وتابع هشام ماجد :" فيه حاجات في البروفات بتضحك وفي العرض مش بتضحك ومع كل مرة عرض بنغير توظيف المواقف الكوميدية داخل العرض المسرحي ".