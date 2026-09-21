جوتيريش: لم نقرر إعادة هيكلة اليونيفيل واقترحنا وجود مراقبين عسكريين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة لم تقرر إعادة هيكلة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، موضحًا أن المقترح المطروح يتعلق بوجود مراقبين عسكريين إلى جانب قوة لدعم أنشطتهم.

وأضاف جوتيريش -في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) -: "لم نقرر إعادة الهيكلة، ولم نقترح إعادة هيكلة اليونيفيل، بل اقترحنا شيئًا مختلفًا، وهو وجود مراقبين عسكريين مع قوة لدعم أنشطتهم ".

وأوضح أن القوة المقترحة ستكون تابعة للأمم المتحدة، وستتولى توفير الحماية للمراقبين وتنفيذ عدد محدود من المهام الأخرى، مشيرًا إلى أنها لن تكون بعثة أممية بالخصائص نفسها التي تتمتع بها "اليونيفيل" حاليًا.

وأكد جوتيريش، أن الأمم المتحدة لا تعرف حتى الآن ما إذا كان مجلس الأمن سيوافق على أي من المقترحات المطروحة.

