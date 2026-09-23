مادة خصبة للشائعات.. ماهر غريب يكشف موقف الزمالك من الأخبار المتداولة

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن آخر المستجدات الخاصة بالنادي، موضحًا حقيقة الأنباء المتداولة بشأن مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب تفاصيل صفقة البرازيلي خوان بيزيرا المنتقل إلى شباب الأهلي دبي.

وأكد ماهر غريب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نادي الزمالك تسلم رسميًا القسط الأول من صفقة انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي، موضحًا أن قيمة القسط تبلغ 3 ملايين دولار.

وعن الأنباء التي ترددت بشأن رفض لاعبي الزمالك خوض التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، نفى مدير إدارة الإعلام بالنادي صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن اللاعبين لم يرفضوا المشاركة في التدريبات.

وأوضح أن قرار إقامة مران الفريق اليوم تم إبلاغ اللاعبين به منذ يوم السبت، وبالتالي فإن ما يتردد بشأن رفض اللاعبين خوض المران بسبب المستحقات لا أساس له من الصحة.

وأشار ماهر غريب إلى أن الزمالك لن يدخل في ردود على جميع الشائعات التي تطارد النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الحديث المتكرر عن موعد عودة لاعبي الفريق إلى التدريبات أصبح يستحوذ على اهتمام الجميع بشكل يومي، وهو أمر غير مبرر من وجهة نظره.

وأضاف أن الزمالك سيظل، حتى في حال سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، عرضة للشائعات والأخبار غير الصحيحة، قائلًا إن النادي سيظل «مادة خصبة للشائعات والأكاذيب».

وتأتي تصريحات مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك في ظل حالة من الجدل حول أوضاع الفريق خلال فترة التوقف، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية للاعبين، وموعد استئناف التدريبات، إلى جانب العائد المالي من صفقة انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي.