الراحل أحمد سراج نجم الأهلي.. بطولة استثنائية ومسيرة ناجحة مع الناشئين

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، في بيان رسمي، الكابتن أحمد سراج، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

مشوار أحمد سراج نجم الأهلي السابق

بدأ الراحل أحمد سراج مشواره في كرة القدم مع النادي الأهلي ولعب لعدة أندية في الدوري المحلي أبرزهم المصري البورسعيدي قبل الاعتزال وبداية مشوار التدريب.

تولى سراج مسئولية الإشراف الفني على عدة فرق بقطاع الناشئين في النادي الأهلي، أبرزها فرق مواليد 2000 و2001، وأطلق عليه لقب جنرال قطاع الناشئين بسبب شدة صرامته التكتيكية وقدرته على تطوير اللاعبين.

في موسم 2016-2017 نجح سراج في الظهور بشكل مميز حينما حقق بطولة رسمية في القطاع مع فريق مواليد 2000 وسط فشل كل فرق القطاع في تحقيق أي لقب

انضم لمنتخب مصر للشباب مواليد 2000 في عام 2015 رفقة الجهاز الفني الذي قاده عمرو أنور وقتها، كما قاد منتخب القاهرة مواليد 2001، وتوج معهم ببطولة قطاعات الجمهورية للمنتخبات.