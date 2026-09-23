إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا العبارة المنكوبة إلى 26 قتيلا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة ضحايا العبارة التي انقلبت في بحر جاوة الأسبوع الماضي إلى 26 قتيلا.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أنه مع توسيع نطاق عمليات البحث الجارية تحت الماء، تم العثور على العديد من الضحايا محاصرين داخل المقصورات.

وقد تقرر تمديد عمليات البحث والإنقاذ حتى يوم الأحد المقبل، فيما أفادت السلطات بأن الجهود الرامية إلى إعادة السفينة إلى وضعها الطبيعي جارية.

وكانت الشركة المالكة للعبارة "فيرجو ترانسبورت 8" - التي تقل 243 شخصا - قد فقدت الاتصال بها يوم 13 سبتمبر الجاري بعد إبحارها من مدينة "سورابايا" في "جاوة الشرقية" .. وقد أعاقت التيارات القوية والأمواج العاتية جهود البحث لمدة خمسة أيام، فيما قررت السلطات يوم الجمعة الماضي تعديل وضع السفينة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لتسهيل عمليات الإنقاذ.