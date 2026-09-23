19 لقبًا بين السعودية والكويت والعراق وعُمان.. صراع الكبار يشتعل في خليجي 27 من ضربة البداية

تتجه أنظار الكرة الخليجية اليوم الأربعاء إلى مدينة جدة السعودية مع انطلاق منافسات النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في افتتاح يحمل أكثر من عنوان بعدما وضعت القرعة أربعة منتخبات صاحبة تاريخ طويل في المجموعة الأولى لتصبح ضربة البداية بمثابة اختبار مبكر بين أصحاب الخبرة والطموحات المتباينة.

وتفتتح منافسات البطولة بمباراتين من العيار الثقيل حيث يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره العُماني على ملعب الأمير عبد الله الفيصل قبل أن تتجه الأنظار إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين السعودية صاحبة الأرض والجمهور والكويت.

وتستمر منافسات خليجي 27 حتى السادس من أكتوبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات تم توزيعها على مجموعتين إذ تضم المجموعة الأولى السعودية والعراق وعمان والكويت بينما تجمع المجموعة الثانية البحرين حاملة اللقب مع قطر والإمارات واليمن.

19 لقبًا في مجموعة واحدة

يصعب التعامل مع المجموعة الأولى باعتبارها مجرد مجموعة في الدور الأول بعدما جمعت أربعة منتخبات تملك في خزائنها 19 لقبًا في تاريخ كأس الخليج.

وتتصدر الكويت المشهد بعشرة ألقاب بينما يملك العراق أربعة ألقاب مقابل ثلاثة للسعودية ولقبين لعمان لتصبح المجموعة الأولى أشبه بمواجهة مفتوحة بين مدارس كروية صنعت جانبًا كبيرًا من تاريخ البطولة.

وتزداد أهمية هذه التركيبة مع اقتراب كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية مطلع العام المقبل إذ تمثل البطولة الخليجية فرصة للأجهزة الفنية لتجربة بعض الخيارات ومنح الفرصة لعناصر جديدة والوصول إلى ملامح أكثر وضوحًا للقوائم والتشكيلات قبل الانتقال إلى الاستحقاق القاري.

السعودية والكويت.. مواجهة أكبر من مباراة افتتاحية

تتجه الأنظار بصورة خاصة إلى مواجهة السعودية والكويت التي تجمع صاحب الأرض والجمهور بالمنتخب الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة.

وتحمل المباراة الرقم 23 في سجل مواجهات المنتخبين بكأس الخليج بعدما التقيا في 22 مباراة سابقة حقق خلالها المنتخب الكويتي عشرة انتصارات مقابل خمسة انتصارات للسعودية بينما انتهت سبع مواجهات بالتعادل.

وسجل المنتخب الكويتي 30 هدفًا في شباك السعودية خلال تلك المواجهات مقابل 19 هدفًا للأخضر في حين انتهت المواجهات الثلاث السابقة بين المنتخبين على الأراضي السعودية في كأس الخليج بالتعادل.

وتمنح هذه الأرقام المواجهة بعدًا تاريخيًا إضافيًا خصوصًا أن آخر لقاء بين المنتخبين في البطولة انتهى بفوز الكويت 3-1 في نسخة 2019 بينما يعود آخر انتصار سعودي في كأس الخليج على الأزرق إلى نسخة 2017 عندما فاز الأخضر 2-1.

أما آخر مواجهة بين المنتخبين في البطولة على الأراضي السعودية فكانت في خليجي 2002 وانتهت بالتعادل 2-2.

الأخضر يبحث عن اللقب الغائب

يدخل المنتخب السعودي البطولة وهو يبحث عن استعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ 23 عامًا بعدما كان آخر تتويج له في نسخة 2003 التي أقيمت في الكويت.

ويمتلك الأخضر ثلاثة ألقاب في البطولة ويسعى في النسخة الحالية إلى إضافة الكأس الرابعة مستفيدًا من إقامة المنافسات على أرضه وبين جماهيره.

ويقود المنتخب السعودي المدرب اليوناني دونيس الذي يعتمد على قائمة شهدت تغييرات واضحة مقارنة بالمجموعة التي شاركت في كأس العالم 2026 حيث يغيب عدد من الأسماء التي كانت حاضرة في المونديال وعلى رأسها القائد سالم الدوسري.

ويعتمد الجهاز الفني على مزيج من عناصر الخبرة والشباب في مقدمتهم فراس البريكان وعبد الله الحمدان ومحمد كنو وحسان تمبكتي ومحمد العويس ومحمد القحطاني إلى جانب الأخوين محمد وصالح أبو الشامات.

وشهدت القائمة السعودية تغييرًا في اللحظات الأخيرة باستبعاد لاعب الوسط مصعب الجوير لأسباب انضباطية واستدعاء مختار علي بدلًا منه بينما يغيب سالم الدوسري وسعود عبد الحميد بسبب الإصابة.

الكويت.. صاحب الرقم القياسي يريد استعادة العرش

على الجانب الآخر يصل المنتخب الكويتي إلى جدة وهو يحمل لقب صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الخليج برصيد عشرة ألقاب لكنه لم يرفع الكأس منذ نسخة 2010 في اليمن.

وكان آخر تتويج للأزرق على حساب المنتخب السعودي تحديدًا بعدما حسم المباراة النهائية بهدف وليد علي بعد امتداد اللقاء إلى الوقت الإضافي.

ويقود المنتخب الكويتي المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي عمل خلال معسكر الإعداد في الدوحة على تجهيز فريقه للبطولة وخاض مباراتين وديتين أمام لوسيل ومنتخب اليمن.

وتكتمل صفوف الأزرق تدريجيًا بعدما ارتبط عدد من لاعبيه بالمشاركة مع نادي الكويت في الاستحقاقات الآسيوية قبل أن ينضموا إلى المجموعة خلال المرحلة الأخيرة من التحضيرات.

ويعتمد سوزا على مجموعة تضم عددًا من أصحاب الخبرة والعناصر الشابة وفي مقدمتهم يوسف ناصر وشبيب الخالدي ومحمد دحام وأحمد الظفيري ورضا هاني بينما يغيب مهاجم العربي علي خلف عن القائمة.

العراق وعمان.. نهائي قديم يتجدد في جدة

ولا تقل مواجهة العراق وعمان أهمية عن لقاء السعودية والكويت بعدما جمعت آخر مواجهة كبرى بين المنتخبين في نهائي خليجي 25 بالبصرة عندما حسم العراق اللقب بالفوز 3-2 بعد التمديد في مباراة بقيت من أكثر نهائيات البطولة إثارة.

وتعود المواجهة هذه المرة في افتتاح دور المجموعات لكن الحسابات مختلفة إذ يبحث كل منتخب عن بداية تمنحه أفضلية مبكرة في سباق التأهل.

ويشارك العراق في البطولة للمرة الـ18 بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد الذي يواصل مهمته مع أسود الرافدين بعد قيادته المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026 وإنهاء غياب طويل عن المونديال.

وشهدت القائمة العراقية عملية تجديد مع وجود ستة لاعبين لم يسبق لهم الظهور الدولي في محاولة لبناء مجموعة جديدة قادرة على مواصلة المنافسة مع الحفاظ في الوقت نفسه على عناصر الخبرة.

عمان يبحث عن نهاية مختلفة

أما المنتخب العُماني فيدخل خليجي 27 وهو يحمل ذكريات قريبة من المباراة النهائية لكنه يبحث هذه المرة عن سيناريو مختلف.

ووصل الأحمر إلى نهائي خليجي 25 في البصرة قبل أن يخسر أمام العراق 3-2 بعد التمديد ثم كرر ظهوره في النهائي خلال خليجي 26 بالكويت لكنه خسر أمام البحرين 2-1.

وتولى المغربي طارق السكتيوي قيادة المنتخب العُماني في مرحلة يسعى خلالها الجهاز الفني إلى بناء فريق قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة مع الاستفادة من عناصر الخبرة التي تملك تجربة طويلة في البطولات الخليجية.