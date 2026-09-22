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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خليجي 27.. خريطة البطولة كاملة من المجموعات إلى طريق النهائي

خليجي 27
خليجي 27
محمود أحمد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الخليجية مساء غد، الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية مع انطلاق منافسات النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، في بطولة تحمل الكثير من الحسابات المتشابكة بداية من صراع أصحاب الأرض على استغلال عاملي الملعب والجمهور مرورًا بمحاولات أصحاب الخبرة استعادة اللقب وصولًا إلى طموحات المنتخبات التي تبحث عن كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة للمرة الأولى في مدينة جدة بعدما اختار الاتحاد الخليجي لكرة القدم المدينة لاستضافة جميع مباريات النسخة الحالية التي تستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل موعد المباراة النهائية.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات هي السعودية والعراق وعُمان والكويت وقطر والإمارات والبحرين واليمن وتتوزع على مجموعتين على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

جدة تفتح أبوابها لـ«خليجي 27»

تقام مباريات البطولة على ملعبي الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب الأمير عبد الله الفيصل لتعيش جدة على مدار نحو أسبوعين أجواء المنافسة الخليجية.

ويحظى ملعب الإنماء بأهمية خاصة بعدما يستضيف المباراة الافتتاحية بين السعودية والكويت إلى جانب المباراة النهائية، فيما يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل عددًا من مباريات دور المجموعات ومواجهات البطولة.

وتبدأ المنافسات الأربعاء 23 سبتمبر بمباراتين في المجموعة الأولى حيث يلتقي العراق مع عُمان بينما يصطدم المنتخب السعودي صاحب الضيافة بالكويت.

ومنذ اليوم الأول تبدو البطولة أمام مواجهتين تحملان أهمية كبيرة خصوصًا أن المجموعة الأولى تجمع عددًا من المنتخبات صاحبة التاريخ الكبير في كأس الخليج.

 

السعودية تبدأ المهمة أمام الكويت

تخوض السعودية البطولة وهي تحمل مسئولية إضافية باعتبارها صاحبة الأرض والجمهور وهو ما يجعل مواجهة الكويت في افتتاح المشوار اختبارًا مبكرًا لطموحات المنتخب صاحب الضيافة.

فالانطلاقة القوية تمنح السعودية أفضلية مهمة في حسابات المجموعة بينما تمثل المباراة في الوقت نفسه فرصة للكويت لتوجيه رسالة مبكرة إلى منافسيها خاصة أن «الأزرق» يدخل البطولة وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج.

وتقام المباراة على ملعب الإنماء في أجواء يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وهو ما يضيف عاملًا جديدًا إلى حسابات المواجهة.

 

العراق وعُمان.. بداية لا تحتمل الحسابات

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، يلتقي العراق مع عُمان في مواجهة تبدو مفتوحة على أكثر من احتمال.

ويمثل الفوز في الجولة الأولى أهمية مضاعفة في بطولة قصيرة مثل كأس الخليج حيث لا يملك كل منتخب سوى ثلاث مباريات في دور المجموعات وبالتالي فإن إهدار النقاط قد يضع أي فريق تحت ضغط كبير قبل الجولتين الثانية والثالثة.

ويبحث كل من العراق وعُمان عن بداية تمنحه أفضلية في سباق التأهل خصوصًا مع وجود السعودية والكويت في المجموعة نفسها.

المجموعة الأولى.. صراع تاريخي مبكر

قد تكون المجموعة الأولى الأكثر إثارة من الناحية التاريخية بعدما جمعت السعودية والعراق وعُمان والكويت.

فالكويت تدخل المنافسة باعتبارها صاحبة الرقم القياسي بـ10 ألقاب بينما يملك العراق 4 ألقاب مقابل 3 ألقاب للسعودية فيما سبق لعُمان التتويج بالبطولة مرتين.

وبالتالي فإن المجموعة تضم أربعة منتخبات تعرف طريق منصة التتويج وهو ما يجعل الصراع على بطاقتي نصف النهائي مفتوحًا منذ الجولة الأولى.

ولا يتعلق الأمر فقط بأسماء المنتخبات وتاريخها وإنما بقدرة كل فريق على التعامل مع نظام البطولة القصير الذي يجعل كل نقطة ذات قيمة كبيرة.

المجموعة الثانية.. حسابات مختلفة

على الجانب الآخر، تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن، وتبدأ مباريات هذه المجموعة يوم 24 سبتمبر عندما تلتقي الإمارات مع اليمن، فيما تواجه قطر منتخب البحرين.

وتحمل المجموعة صراعًا مختلفًا في ظل وجود منتخبات تملك خبرة كبيرة في البطولة إلى جانب اليمن الذي يسعى إلى الظهور بصورة مختلفة وفرض نفسه على حسابات المنافسة.

وتملك قطر 3 ألقاب في كأس الخليج بينما توجت الإمارات والبحرين بالبطولة مرتين لكل منهما وهو ما يجعل المجموعة الثانية أيضًا أمام منافسة قوية على بطاقتي التأهل.

كيف يحسم المتأهلون طريقهم إلى النهائي؟

نظام البطولة لا يحمل مفاجآت لكنه يجعل المباريات الثلاث في دور المجموعات شديدة الأهمية  ويخوض كل منتخب 3 مباريات وبعدها يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وفي المربع الذهبي يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويمنح هذا النظام أصحاب الصدارة أفضلية مهمة إذ يواجه كل متصدر وصيف المجموعة الأخرى وهو ما يجعل صدارة المجموعة هدفًا لا يقل أهمية عن مجرد التأهل.

15 مباراة تحدد بطل الخليج

منذ ضربة البداية وحتى صافرة المباراة النهائية، تشهد البطولة 15 مباراة وتقام 12 مباراة في دور المجموعات بواقع 6 مباريات لكل مجموعة ثم مباراتا نصف النهائي قبل أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم السبت 3 أكتوبر بينما تحدد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر موعدًا للمباراة النهائية على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وبذلك لا يحتاج المنتخب المتوج باللقب إلى خوض أكثر من 5 مباريات بداية من دور المجموعات وحتى النهائي.

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