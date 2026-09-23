تشمل إزالة الأنقاض.. خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار

أفادت تقارير صحفية بأن مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خطة تعافٍ لغزة مدتها ستة أشهر، وبتكلفة 2.45 مليار دولار، وذلك خلال اجتماع لأعضائه اليوم الأربعاء.

وبحسب موقع أكسيوس من المتوقع أن يقدم المقترح -الذي يضم 66 مشروعاً- واحدة من أكثر خارطات الطريق شمولاً حتى الآن لما ستبدو عليه الأشهر الأولى من مرحلة إعادة الإعمار، والحكم في غزة بعد الحرب.

وبحسب نسخة من الخطة، تُعد الخطة نتاج عام كامل من العمل شارك فيه عشرات الأشخاص، سواء من مجلس السلام -الذي يضم 28 دولة عضواً- أو من الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية.

كما تشتمل الخطة تقديرات للإنفاق على الإسكان المؤقت، وإزالة الأنقاض، وإصلاح المستشفيات، والتعافي الاقتصادي، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.

بدوره ؛ قال مسؤول في مجلس السلام: تُظهر الخطة كيفية بناء حكومة من العدم، واقتصاد من بين الأنقاض، ومنطقة من قلب الكارثة.