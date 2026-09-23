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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع مساعدات مالية لـ 650 أسرة بكافة مراكز الأقصر

بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.. تنظيم حفل لتوزيع مساعدات مالية لـ 650 أسرة بكافة مراكز الأقصر
بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.. تنظيم حفل لتوزيع مساعدات مالية لـ 650 أسرة بكافة مراكز الأقصر

بحضور  محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، نجحت جمعية الأورمان في تنظيم حفل بنادي محافظة الأقصر، بهدف توزيع مساعدات مالية لـ (650) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة الأرامل وذوي الهمم، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، لتغطي مختلف مراكز المحافظة (الأقصر، إسنا، أرمنت، القرنة، البياضية، الطود، والزينية).

وأعرب  محمد جمعة عن سعادته الكبيرة بمشاركة الأسر فرحتهم، مشيرًا إلى أن سعادة ورضا المواطن هما الهدف الرئيسي لمجهودات الحكومة، ولفت إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والإنجاز، وهو النهج الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكاتف وتضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لهم.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المساعدات النقدية تهدف إلى المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل الذين يعجز دخلهم عن مواجهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية الصعبة؛ كالأسر المعيلة، والأيتام، والأسر التي يعاني أفرادها من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية وعينية في حالات النكبات.

وأشار شعبان إلى أن دور "الأورمان" لا يقتصر على تقديم المساعدات المالية فقط، بل يمتد لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية، تشمل تسليم الأكشاك، ورؤوس المواشي، والمساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات. كما تدعم الجمعية المجال الطبي من خلال إجراء عمليات القلب والعيون، وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والسماعات الطبية لضعاف السمع، فضلاً عن تنظيم القوافل العلاجية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف مدير عام الجمعية، أن "الأورمان" تقوم بإجراء مسح اجتماعي شامل وبحوث ميدانية للفئات المستحقة لرصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر بالأماكن الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بمراكز الأقصر المختلفة؛ ضمانًا للتحقق من التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه المباشرين بكافة أرجاء المحافظة.

الأقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

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