حلمي طولان: مصطفى شوبير الحارس الأساسي لمنتخب مصر رغم تألق مهدي سليمان

تحدث حلمي طولان، المدير الفني السابق، عن حراسة مرمى منتخب مصر، ورؤيته للحارس الأساسي خلال الفترة المقبلة، في ظل تألق مهدي سليمان مع الزمالك منذ بداية الموسم.

مصطفى شوبير

وقال حلمي طولان خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "في كل الفرق الكبيرة والمنتخبات الكبيرة صعب إني أغير حارس المرمى، ولذلك مصطفى شوبير هو الحارس الأساسي للمنتخب".

وأضاف: "على الرغم من أن مهدي سليمان هو الأفضل في الزمالك منذ بداية الموسم، ولكن مصطفى شوبير هو الحارس الأول للمنتخب".