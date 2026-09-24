أشرف قاسم: كنت أفضل ضم محمد إسماعيل لمنتخب مصر

تحدث أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة الفراعنة، مؤكدًا أن انضمام عمر فايد سيكون مفيدًا للاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل صغر سنه وحاجته لاكتساب المزيد من الخبرات الدولية.

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وقال أشرف قاسم خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»: "مفيش أي اعتراض على انضمام عمر فايد لمنتخب مصر، وهييجي وقت وهياخد فرصته، وهو صغير في السن وانضمامه سيكون مفيدًا، وسيستفيد خبرات خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "انضمام محمد إسماعيل كان مهمًا، لأنه يسير بخطوات ثابتة خلال اللقاءات الماضية، ونجد أن محمد عبدالمنعم ما زال لم يصل لأعلى فورمة من مستواه".

وأوضح أشرف قاسم أن وجهة نظره الشخصية كانت تميل إلى تقليل عدد حراس المرمى وزيادة عدد اللاعبين في القائمة، من خلال ضم محمد إسماعيل.

واختتم تصريحاته قائلًا: "رأيي الشخصي كانت أفضل ضم 3 حراس مرمى وزيادة عدد اللاعبين بضم محمد إسماعيل، ولو الجهاز الفني متمسك بضم 4 حراس، كنت أرى أن محمد إسماعيل ينضم للمنتخب على حساب عمر فايد".