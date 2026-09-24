ناقد رياضي: قلبي مع رمضان صبحي.. ومصر خسرت موهبة كبيرة

أعرب الناقد الرياضي عصام سالم عن حزنه للقرار الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي بالإيقاف لمدة 4 سنوات، ورفضه طعنه على القرار بتهمة «التلاعب في عينة المنشطات».

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «قلبي مع رمضان صبحي.. ضربة قاسية وضربة تقسم الظهر.. مصر خسرت موهبة كبيرة».

وأضاف: «رمضان صبحي يتعرض للإيقاف حاليًا في أفضل فترة من مراحل عمر اللاعب، وهو سيعود من الإيقاف وهو في عمر الـ32 عامًا في بداية مرحلة أفول اللاعب».

وتابع سالم: «أنا تابعت رمضان صبحي في دورة ودية في الإمارات للناشئين وهو في عمر الـ17 عامًا، وكان لاعبًا رائعًا وتوقعت له وقتها مستقبلًا رائعًا في كرة القدم».