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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة الحكام: لم نطلب حكما فرنسيا لمباراة القمة بسبب لقاء مصر والأرجنتين

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبدالله هشام

علق توفيق السيد، عضو لجنة الحكام، على طلب النادي الأهلي استقدام حكام من الدوريات الخمس الكبرى لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك ولقائه أمام بيراميدز في بطولة الدوري.

وقال توفيق السيد، في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي طلب حكام أجانب من الدوريات الكبرى، ولكن أنا ضد تلك النقطة، لأن ليس شرطًا أن يكون فيهم أفضل حكام في العالم، والدليل أن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش أدار نهائي المونديال 2026. وهناك الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، وكذلك الحكم الروماني إستفان كوفاتش”.

وأضاف: “الكابتن عصام عبد الفتاح بدأ بالفعل مراسلة بعض الاتحادات مثل إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وهولندا، ولم يُخاطب الاتحاد الفرنسي لجلب حكم من هناك في ظل وجود حساسية حاليا بعدما إدارة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لمباراة مصر والأرجنتين وارتكابه العديد من الأخطاء”.

واختتم توفيق السيد تصريحات: “نسعى لجلب حكم من حكام الصفوة في أوروبا لإدارة لقاء القمة أو لأي مباراة مهمة يُطلب فيها حكام من الخارج”.

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