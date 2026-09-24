اعلنوا القيمة.. أمير هشام يوجه رسالة لمجلس الزمالك بشأن صفقة بيزيرا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتفاق بين إدارة الزمالك مع شباب الأهلي دبي الإماراتي لعدم الافصاح عن القيمة المالية الخاصة بصفقة انتقال بيزيرا.

الزمالك

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: تصريح المدير التنفيذي لشباب الأهلي قد يخلق نوعا من الجدل خلال الفترة الجارية، ورغم تصريحات مدير الاعلام في الزمالك عن بعض الأرقام، بينما البيان الرسمي ذكر أنه تمت الموافقة على كل الشروط.

ووجه رسالة لمجلس إدارة القلعة البيضاء، وقال: اتمنى أن يعلن نادي الزمالك عن قيمة بيع عقد خوان بيزيرا، منعًا للقيل والقال ولانهاء أي جدل حول الجانب المالي في تلك الصفقة.