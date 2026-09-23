هاني حتحوت يكشف موقف إستاد القاهرة من مباريات كأس العاصمة قبل القمة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل خطة العمل داخل استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، وموقف الملعب من استضافة مباريات بطولة كأس العاصمة، قبل مباراة القمة.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الكلام المظبوط»: «تواصل معنا مسؤولو استاد القاهرة لإبلاغنا بخطة العمل خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «وأكدوا أن الاستاد لن يُغلق عقب مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية، المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر، لكنه يرفض تمامًا استضافة أي مباراة في بطولة كأس العاصمة خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر».

وأوضح حتحوت أن قرار استاد القاهرة يأتي من أجل تجهيز الملعب لاستضافة مباراة القمة على أكمل وجه، بما يليق بقيمتها وجماهيريتها وأهميتها.

واختتم: «وبالتالي، لن يستضيف استاد القاهرة مباريات كأس العاصمة خلال هذا الأسبوع، رغم وجود مباريات كان مقررًا إقامتها عليه وفقًا للجدول المعلن».