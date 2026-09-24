عضو مجلس إدارة طرابزون سبور: محمد صلاح لم يعد مجرد نجم عالمي.. أصبح قصة في قلب المدينة

أشاد إيمري توران، عضو مجلس إدارة نادي طرابزون سبور التركي، بالمصري محمد صلاح، نجم الفريق، مؤكدًا أن اللاعب نجح في ترك بصمة كبيرة داخل مدينة طرابزون، ليس فقط من خلال مستواه داخل الملعب، ولكن أيضًا بفضل شخصيته خارج المستطيل الأخضر.

وقال إيمري توران، في تصريحات له: "محمد صلاح نجم عالمي فرض حضوره واستحوذ على قلوب مدينة طرابزون، ليس فقط بسبب ارتدائه قميص الفريق، بل أيضًا بفضل شخصيته".

وأضاف: "داخل الملعب يجسد الاحترافية والإصرار والتميز، وخارجه يعكس مشاعر الانتماء والحب والإخلاص".

وتابع عضو مجلس إدارة طرابزون سبور: "بالنسبة لطرابزون سبور، لم يعد الأمر مجرد قميص، بل أصبح قصة، وفي قلب هذه القصة يوجد ما هو أكبر من مجرد نجم عالمي؛ إنها شخصية محمد صلاح".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حماك الله من العين، والحمد لله على وجود قدوة مثلك يا مو صلاح. هذه مجرد البداية، العالم يراقبك ومدينة طرابزون تحبك".

وتأتي هذه الإشادة في ظل حالة الترحيب التي يحظى بها محمد صلاح داخل طرابزون، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق، حيث أصبح النجم المصري أحد أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام جماهير النادي التركي.