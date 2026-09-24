تفاصيل أزمة ملابس الزمالك: فتح تحقيق داخل النادي.. ومخالفات بالجملة من الشركة المسئولة

أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك أزمة في الملابس الخاصة بالفريق الرياضية بـ نادي الزمالك، وكان من المفترض وصول 25 ألف قطعة من الملابس في الموسم والعقد مع الشركة لمدة موسمين بإجمالي 50 ألف قطعة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: “ما وصل إلى نادي الزمالك لا يتخطى ثلث العدد المتفق عليه طبقا للتعاقد”.

وأوضح أن الشركة التي تم التعاقد معها لم تلتزم ببعض البنود الواردة في التعاقد، وصلت إلى أكثر من 10 بنود لم يتم الالتزام بها، وهناك مذكرة موجودة لدى الشئون القانونية للتحقيق في هذا التعاقد والذي قام بتوقيعه أحمد خالد حسانين، عضو المجلس.

وأضاف: “وصل بعض الملابس الرياضية إلى نادي الزمالك من دون شورتات، ومعظم ملابس العاب الصالات خاصة بفرق كرة السلة وصلت بأعداد تفوق العدد المطلوب، واشتكى بعض اللاعبين من خامة الملابس، ومن بينهم عدد لاعبي كرة القدم”.

وتابع: “هناك عدد كبير من الملابس تم الاتفاق عليه ولكن لم يصل النادي حتى الآن، وحسين لبيب، رئيس النادي، عقد جلسة مع مسئول شركة الملابس من أجل إنهاء تلك الأزمات أو الالتزام ببنود التعاقد”.

وأردف: “المسئول عن ملف الملابس هو أحمد خالد حسانين، المكلف بالتعاقد مع الشركة، وتحديدا بعد رحيل جون إدوارد لا يظهر في النادي ويغيب عن الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي”.

واختتم: “بناءً على مذكرة تم تقديمها للشئون القانونية بنادي الزمالك، يتم التحقيق الآن في ملف الملابس”.