جلسات تحفيزية وفرصة للمشاركة.. الزمالك يتسلح بقادة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي

بدأ نادي الزمالك الاستعدادات لخوض مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والتي ستقام يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وعد بفرصة للمشاركة

ويخوض الزمالك مباراتين وديتيين خلال فترة التوقف أمام كل من مودرن سبورت والشرقية إنبي لتجهيز كل لاعبي الفريق الأبيض قبل الموقعة المنتظرة.

وحصل الخماسي محمود جهاد والسيد أسامة ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري على وعد خاص من الجهاز الفني للفريق بالمشاركة في المباريات الودية القادمة للزمالك أمام مودرن سبورت والشرقية إنبي.

جلسة مع حراس المرمى

وعقد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، جلسة مطولة مع حراس الفريق خلال المران.

وأكد ضرورة التزام الجميع، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد حصول الجميع على فرصة المشاركة.

وحسب تصريحات الإعلامي خالد الغندور، فإن الاتجاه الآن لمشاركة عواد وصبحي في مباريات بطولة كأس الرابطة.



جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

وتحدث عمر جابر ومحمود حمدي الونش، قائدا فريق الزمالك، مع لاعبي الفريق بالكامل خلال الساعات القليلة الماضية.

وحسب تصريحات خالد الغندور، فإن قادة الفريق أكدوا سداد مستحقات اللاعبين، وطلبو منهما التركيز خلال الفترة المقبلة والاستعداد بقوة لمباريات الدوري، ويجب الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن.

وقال قادة الزمالك للاعبين: “مباراة القمة بالنسبة لها مكانة خاصة ويجب تحقيق الفوز فيها لأهميتها ولمنحها الفريق دفعة معنوية كبيرة وخطوة مهمة في جدول الترتيب”

واختتم: “الفترة المقبلة لن تشهد أعذارا أو حججا، خصوصا أن الأزمة كانت في صرف مستحقات الموسم الماضي وهذا ما تم”.