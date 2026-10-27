كوكتيل مخدرات.. محاكمة بلوجر شهيرة وزوجها في 12 ديسمبر المقبل

حددت المحكمة المختصة، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر جلسة محاكمة بلوجر شهيرة وزوجها وآخر على خليفة اتهامهم بحيازة مخدرات في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر وزوجها وشخص ثالث إلى المحاكمة على خليفة اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

و اتهمت النيابة العامة كريم.ع، ومنار.س ومحمد.س، لأنهم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا -كوكايين- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا -احدى مشتقات الفينيثيل امين- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا -الحشيش- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأردف أنهم حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا -الترامادول- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كذا أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواه قرن غزال".

وكشفت التحريات عن ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت الحشيش والكوكايين وعقار الإكستاسي، بالإضافة إلى سلاح أبيض و5 هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 1000 جنيه.

وتضمنت قائمة المضبوطات، كيسًا بلاستيكيًا بداخله 60 قطعة يُشتبه في كونها من مخدر الحشيش، وكيسًا بلاستيكيًا آخر يحتوي على 20 كيسًا تضم مادة يُشتبه في كونها مخدر الكوكايين.

كما شملت المضبوطات كيسين بلاستيكيين يحتويان على عقار الإكستاسي المخدر، بوزن إجمالي بلغ 327 جرامًا، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي آخر يحتوي على العقار ذاته بوزن 22 جرامًا.