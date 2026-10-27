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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بمشاركة 189 منتخباً.. صغار الفراعنة بين الكبار فى مونديال المواهب

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تمكن منتخب مصر، مواليد 2011، من حجز مقعده بين الكبار في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 15 عاماً التى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم، ضمن مشروع اكتشاف المواهب على مستوى العالم، بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدور التمهيدي.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بالعلامة الكاملة بخمسة انتصارات من خمس مباريات ليتأهل لمرحلة المنافسة على لقب كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة في نسختها الأولى.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة التاسعة عشرة، حيث حقق الفوز على كل من العراق 4-1 وماكاو 8-0 وسانت كيتس أند نيفيس 1-0 وترينداد وتوباجو 4-1 وجزر كايمان 9-0، وخلال المباريات الخمس، سجل 26 هدفاً واستقبل هدفين فقط.

ويشارك فى البطولة المقامة حالياً فى أذربيجان، غالبية المنتخبات المسجلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وعددها 189 منتخباً في حين غاب عن المشاركة 22 منتخباً منها 18 منتخباً أوروبياً بالإضافة إلى كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وانسحب كل من إريتريا وليبيا عقب إجراء القرعة.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 32 مجموعة تضم كل منها ستة منتخبات باستثناء ثلاث مجموعات فقط تضم خمسة منتخبات وتلعب كلها بنظام الدوري من دور واحد.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، للتنافس على كأس البطولة، بينما يلعب أيضاً أصحاب المركز الثاني معاً في المستوى الثاني وهكذا حتى المستوى السادس.

ويشرف على المشروع وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتولى إدارته أحمد الجوهري، مدير المشروع، ويضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني لفيفا، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، إلى جانب الدكتور محمد ماضي، طبيب المنتخب.

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر مونديال المواهب

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