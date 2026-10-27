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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء مدرسة الخلفاء الراشدين بأسيوط بعد اندلاع حريق بغرفة الكمبيوتر

سيارة إطفاء- صورة ارشيفية
سيارة إطفاء- صورة ارشيفية
إيهاب عمر

اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء، داخل غرفة الكمبيوتر بالطابق الثالث بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بقرية موشا التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى الفصول المجاورة، فيما جرى إخلاء المدرسة من التلاميذ، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب حريق داخل المدرسة

تلقى اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بقرية موشا التابعة لإدارة أسيوط التعليمية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية والإطفاء، يرافقها رجال الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل غرفة الكمبيوتر بالطابق الثالث، وامتداد النيران إلى الفصول المجاورة.

إخلاء التلاميذ والسيطرة على الحريق

وجرى إخلاء المدرسة من التلاميذ حفاظًا على سلامتهم، فيما باشرت قوات الحماية المدنية أعمال الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

من جانبه، قال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه فور تلقي البلاغ من إدارة أسيوط التعليمية، تحركت إدارة الأمن بالمديرية بالتعاون مع إدارة المدرسة، لإخلاء المدرسة من الطلاب وتأمين سلامتهم.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحريق اندلع داخل غرفة الكمبيوتر بالطابق الثالث، وتمت السيطرة عليه، مشيرًا إلى أنه جارٍ حصر التلفيات الناجمة عن الحريق، للوقوف على حجم الأضرار.

حريق غرفة الكمبيوتر مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية إدارة أسيوط التعليمية الفصول النيران إخلاء المدرسة

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