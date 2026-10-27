أسيوط.. رفع 94 طن مخلفات خلال حملات مكثفة للنظافة بمدينة صدفا

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة، مشددًا على أهمية تكثيف العمل الميداني والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي، رئيس المركز، نفذت حملات نظافة مكثفة أسفرت عن رفع 94 طنًا من المخلفات والأتربة، بمشاركة هلال مختار رفاعي وياسر أبو عليم شلتوت، نائبي رئيس المركز، وحمدي عشري، مدير إدارة المخلفات الصلبة، وذلك باستخدام المعدات والآليات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات بمدينة صدفا أسفرت عن رفع 25 طنًا من المخلفات من عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، شملت شوارع الجيش والساحة والسويقة والجمهورية والتجارة وأحمد عرابي والمقابر، وطريق أسيوط–سوهاج، ومناطق الببا والسنترال ومجمع الكنائس، إلى جانب طريق ترعة العسقلاني وطريق نجع حمادي ومساكن مبارك، فيما شهدت الوحدة المحلية بأولاد إلياس رفع 20 طنًا، والدوير 20 طنًا، ومجريس 15 طنًا، والبربا 14 طنًا، مع تكثيف الأعمال بالشوارع ومداخل القرى والمناطق السكنية والخدمية.

وأضاف المحافظ أن الحملات تضمنت رفع المخلفات المتراكمة والأتربة، وتنظيف وتمهيد الطرق، ونقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، فضلًا عن التعامل مع تجمعات المخلفات بمختلف المناطق، بمشاركة فرق النظافة والعمالة الفنية وإدارة المخلفات الصلبة، وباستخدام اللوادر وسيارات القلاب والمكنسة الآلية ومكابس القمامة، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتحسين مستوى النظافة العامة.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة مواصلة تنفيذ برامج النظافة اليومية وتكثيف المتابعة الميدانية بمختلف الشوارع والقرى، مع سرعة التعامل مع تجمعات المخلفات أولًا بأول، وتوجيه الحملات وفقًا لاحتياجات كل منطقة، بما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.