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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم الشناوي يثير الجدل : رفضوا فيلمي فى مهرجاني الجونة والقاهرة

كريم الشناوي
كريم الشناوي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

أكد المخرج كريم الشناوي أن نجاح الأفلام لا يرتبط بتصنيفات تقليدية تفصل بين السينما الفنية والتجارية، مشددا على أهمية تقديم أعمال تجمع بين القيمة الإبداعية والقدرة على الوصول إلى الجمهور، دون التنازل عن رؤية صناعها أو الخضوع للأحكام المسبقة المرتبطة بأفلام المهرجانات.


جاء ذلك خلال ندوة «خارج الصورة المتوقعة»، التي أقيمت صباح الاثنين ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، بمشاركة كريم الشناوي وجيسيكا خوري وروبين سيتيزن، وأدارها أحمد عامر.


واستعاد الشناوي تجربة أحد الأفلام القصيرة التي شارك في إنتاجها، موضحا أنه رفض في مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائيين، قبل أن يحقق نجاحا دوليا ويحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان تريبيكا السينمائي.
وأشار إلى أن هذه التجربة تكشف اختلاف معايير الاختيار من مهرجان إلى آخر، مؤكدا أن رفض فيلم في أحد المهرجانات لا يعني بالضرورة افتقاره إلى القيمة الفنية أو عدم قدرته على تحقيق النجاح في محافل سينمائية أخرى.

تفاصيل مهرجان الجونة

ويقدّم المهرجان هذا العام 77 فيلمًا للجمهور، تتوزع على فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والاختيارات الرسمية خارج المسابقة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام المنتظرة في المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية السابقة المميزة التي تُعرض ضمن البرامج الخاصة.


وكرّم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام الموهبة الاستثنائية لفني الإضاءة المخضرم حسن السيد، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، الذي تمتد مسيرته المهنية لأربعة عقود، أسهم خلالها توظيفه للضوء والظل في إضفاء الحياة على حكايات سينمائية مميزة، من بينها أفلام «سارق الفرح» و«البحث عن سيد مرزوق» و«جنة الشياطين».

وتسلّم حسن السيد جائزة التكريم الخاص خلال حفل الافتتاح، التي قدّمها له مدير التصوير المصري سامح سليم.

كما تسلّمت الفنانة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2026 عن مجمل مسيرتها الفنية، تقديرًا لإسهاماتها في صناعة السينما على مدار مسيرة امتدت لثلاثة عقود، جسّدت خلالها شخصيات متنوعة، وأسهمت في نقل حكايات عدد لا يُحصى من النساء المصريات إلى الشاشة. وقدّم الجائزة للممثلة المخرج محمد شاكر خضير، الذي ظهر ضيفًا مفاجئًا خلال الحفل لتسليمها الجائزة.

كما قُدّمت للجمهور لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وأعضاء اللجنة: الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والممثلة المصرية ناهد السباعي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

كما قُدّمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، برئاسة المخرج والمنتج العراقي السويسري سمير، وعضوية المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، وريتا غويتيغ، مديرة مهرجان زيوريخ السينمائي، والمونتيرة اللبنانية الفرنسية غلاديس جوجو.

واختُتم الحفل بعرض استعراضي راقص، أعقبه ظهور مفاجئ للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنّت باللغة العربية للمرة الأولى، وقدّمت أغنية «حلوة يا بلدي».

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