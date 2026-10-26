الحضري يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام محمد الشناوي لمنتخب مصر

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن موقفه من انضمام محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، إلى معسكر الفراعنة المقبل، مؤكدًا أهمية وجوده مع المنتخب، في ظل وجود خلافات مستمرة مع المدير الفني حسام حسن.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية: «وجهة نظري محمد الشناوي لازم يكون في معسكر منتخب مصر المقبل، نتمنى يكون موجود، بس أنا بقول في خلافات».

وأضاف: «الخلافات دي مش بس من دلوقتي، دي من كأس العالم وفي كأس الأمم الأفريقية في المغرب».

واختتم: «نتمنى تواجد محمد الشناوي، لأن منتخب مصر في احتياج له. وأحمد الشناوي (حارس بيراميدز) لن ينضم لمنتخب مصر إلا ان كان يحصل حاجة جديدة».