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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحضري يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام محمد الشناوي لمنتخب مصر

محمد الشناوي وحسام حسن
محمد الشناوي وحسام حسن
سارة عبد الله

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن موقفه من انضمام محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، إلى معسكر الفراعنة المقبل، مؤكدًا أهمية وجوده مع المنتخب، في ظل وجود خلافات مستمرة مع المدير الفني حسام حسن.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية: «وجهة نظري محمد الشناوي لازم يكون في معسكر منتخب مصر المقبل، نتمنى يكون موجود، بس أنا بقول في خلافات».

وأضاف: «الخلافات دي مش بس من دلوقتي، دي من كأس العالم وفي كأس الأمم الأفريقية في المغرب».

واختتم: «نتمنى تواجد محمد الشناوي، لأن منتخب مصر في احتياج له. وأحمد الشناوي (حارس بيراميدز) لن ينضم لمنتخب مصر إلا ان كان يحصل حاجة جديدة».

محمد الشناوي عصام الحضري حسام حسن منتخب مصر

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