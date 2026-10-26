قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: لا علاقة بين السد الإثيوبي وقضية منفذ المياه البحري
شيوخ الطرق الصوفية السودانية يطلبون من الإمام الأكبر افتتاح معاهد أزهرية لترسيخ السلم المجتمعي
شيخ الأزهر يستقبل وفدا من الطرق الصوفية لتعزيز الدعم الأزهري للسودان
رئيس الوزراء يتابع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار لليوم الثالث على التوالي عند هذا الرقم
السعودية تؤكد أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة
بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي
488 عائلة متضررة من عدوان الاحتلال المتواصل على الخليل
مجلس النواب يوافق على المساندة العسكرية للدفاع عن السعودية
سفارة فلسطين بالقاهرة تبحث مع الأونروا تعزيز التعاون المشترك
صراع بين الأهلي والزمالك على كأس العالم للأندية.. سيناريوهات التأهل وحسابات التصنيف
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يعلن إطلاق مشروع «مسار» لحماية المواهب المصرية وتأمين مستقبل الرياضيين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية المرتبطة بملف الشباب والرياضة، وضمن توصيات منتدى مصر، بهدف بناء منظومة متكاملة لحماية المواهب الرياضية المصرية، وتأمين مستقبل الرياضيين في مختلف مراحل مسيرتهم، والحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

وأعلن وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي انطلاق المشروع، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الرياضيين، من خلال الانتقال من الدعم المرتبط بالبطولات والميداليات إلى نموذج مستدام للرعاية يمتد من اكتشاف الموهبة وإعدادها، مرورًا بالمنافسات وتحقيق الإنجازات، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الاعتزال، بما يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين.

وأكد جوهر نبيل أن مشروع «مسار» يستهدف الحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب الرياضية وإعداد الأبطال، مشيرًا إلى أن رعاية الرياضيين لا تقتصر على توفير فرص التدريب والمشاركة في البطولات وتحقيق الإنجازات، وإنما تمتد إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والاستقرار طوال مسيرتهم الرياضية وبعد انتهائها.

وأوضح أن المشروع يستهدف معالجة التحديات التي تواجه الرياضيين المصريين، وفي مقدمتها عدم استقرار الدخل، ومحدودية فرص الحصول على السكن والحماية الاجتماعية، وغياب المسارات المهنية الواضحة بعد الاعتزال، وضعف الربط بين الإنجاز الرياضي وفرص العمل، بما يضمن الحفاظ على المواهب الوطنية وتعزيز قدرتها على مواصلة الإنجاز وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأكد جوهر نبيل أن مشروع «مسار» يمثل خطوة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لرعاية الرياضيين المصريين، تقوم على العدالة والشفافية في توزيع الدعم والمزايا وفقًا لمعايير واضحة تراعي مستويات الإنجاز والاحتياجات الفعلية، وتربط التفوق الرياضي بالاستقرار الاجتماعي والفرص الاقتصادية والمستقبل المهني، بما يعزز قدرة الرياضة المصرية على الاحتفاظ بمواهبها ومواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المشروع يرتكز على تعزيز الشراكة والتنسيق بين الوزارة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الاتحادات الرياضية والأندية والبنوك وجهات الإسكان والشركات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الأدوار واستدامة التمويل والرعاية المقدمة للرياضيين.

وشهد المؤتمر الصحفي مشاركة لاعب المصارعة المصري محمد إبراهيم «كيشو»، الذي استعرض تجربته في المجال الرياضي والتحديات التي قد تواجه اللاعبين خلال مسيرتهم، مشيرًا إلى أهمية توفير منظومة متكاملة تضمن الاستقرار والدعم للرياضيين في مختلف المراحل. وأوضح أن مشروع «مسار» يمثل خطوة مهمة نحو توفير العديد من المزايا للاعبين، من خلال الاهتمام بمستقبلهم المهني والاجتماعي، وتوفير سبل الحماية والرعاية التي تساعدهم على مواصلة مسيرتهم الرياضية، وتمنحهم مزيدًا من الأمان خلال فترة المنافسات وبعد الاعتزال.

ويتضمن المشروع إطلاق برنامج للتمويل الحسن بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الوطنية، مع إعطاء الأولوية للتمويل الذي يساعد الرياضيين على بناء مصادر دخل مستدامة، إلى جانب برنامج للإسكان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للرياضيين المتميزين في محافظاتهم، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

كما يشمل توفير فرص عمل للرياضيين بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفقًا لمستويات الإنجاز الرياضي واحتياجات سوق العمل والأطر القانونية المنظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم، ويعزز فرص اندماجهم المهني خلال مسيرتهم الرياضية وبعد الاعتزال.

وفي إطار التأهيل المهني، يتضمن المشروع إطلاق برامج متخصصة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية للتدريب، لتأهيل الرياضيين في مجالات الإدارة والتدريب الرياضي والتسويق وريادة الأعمال واللغات والمهارات المهنية، بما يساعدهم على بناء مسارات مهنية مستقرة بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية.

وتشمل محاور المشروع تعزيز الحماية التأمينية للرياضيين من مخاطر الإصابات والوفاة المفاجئة أثناء ممارسة الرياضة، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وشركات التأمين على الحياة، لتوفير الحماية المالية في حالات الإصابة التي تؤدي إلى العجز أو الاعتزال المبكر، إلى جانب الرعاية الطبية في حالات الإصابات والحوادث، والعمل على زيادة المخصصات المالية لوزارة الشباب والرياضة لتلبية احتياجات المنتخبات القومية وحوافز اللاعبين.

وفي إطار دعم المشروع وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، يشارك في رعاية مشروع «مسار» كل من البنك الأهلي المصري، وشركة ميدار، وشركة روابط الرياضية، بما يدعم جهود توفير منظومة متكاملة ومستدامة لرعاية الرياضيين، وتعزيز فرص الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى المؤسسات المشاركة، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع وتأمين مستقبل المواهب الرياضية المصرية.

شهد المؤتمر حضور كل من اللواء حازم حسني امين عام اللجنة الأولمبية المصرية ، دينا ابوطالب رئيس مجموعة التسويق و التنميه المجتمعيه بالبنك الاهلي المصري ، اسلام سعيد نائب مدير عام الرعايه و الفاعليات بالبنك الاهلي المصري ، الاستاذ عزت دنيا
مدير عام قطاع الخدمات الداعمة من شركة ميدار ،الاستاذ احمد البنا 
مدير عام قطاع التسويق بشركة ميدار ، الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية ، الدكتور هيثم الملاح ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية

ومن جانب الوزارة حضر الدكتور حسن مصطفي مساعد الوزير ، والدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس قطاع الشباب ، والاستاذ محمد الصفتي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة منتدى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

اتفاقية مكة

قيادات بدول اتفاق مكة يلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران

ترشيحاتنا

مؤشرات البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

بنوك بريطانية

بنوك بريطانية تترقب زيادة الضرائب وسط توقعات بارتفاع أرباحها الفصلية

جانب من الحدث

توقيع بروتوكول لتوطين كيماويات تنقية مياه الشرب.. ومذكرة تفاهم للتوسع في التحصيل الإلكتروني

بالصور

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد