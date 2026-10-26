وزير الشباب يعلن إطلاق مشروع «مسار» لحماية المواهب المصرية وتأمين مستقبل الرياضيين

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية المرتبطة بملف الشباب والرياضة، وضمن توصيات منتدى مصر، بهدف بناء منظومة متكاملة لحماية المواهب الرياضية المصرية، وتأمين مستقبل الرياضيين في مختلف مراحل مسيرتهم، والحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

وأعلن وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي انطلاق المشروع، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الرياضيين، من خلال الانتقال من الدعم المرتبط بالبطولات والميداليات إلى نموذج مستدام للرعاية يمتد من اكتشاف الموهبة وإعدادها، مرورًا بالمنافسات وتحقيق الإنجازات، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الاعتزال، بما يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين.

وأكد جوهر نبيل أن مشروع «مسار» يستهدف الحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب الرياضية وإعداد الأبطال، مشيرًا إلى أن رعاية الرياضيين لا تقتصر على توفير فرص التدريب والمشاركة في البطولات وتحقيق الإنجازات، وإنما تمتد إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والاستقرار طوال مسيرتهم الرياضية وبعد انتهائها.

وأوضح أن المشروع يستهدف معالجة التحديات التي تواجه الرياضيين المصريين، وفي مقدمتها عدم استقرار الدخل، ومحدودية فرص الحصول على السكن والحماية الاجتماعية، وغياب المسارات المهنية الواضحة بعد الاعتزال، وضعف الربط بين الإنجاز الرياضي وفرص العمل، بما يضمن الحفاظ على المواهب الوطنية وتعزيز قدرتها على مواصلة الإنجاز وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأكد جوهر نبيل أن مشروع «مسار» يمثل خطوة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لرعاية الرياضيين المصريين، تقوم على العدالة والشفافية في توزيع الدعم والمزايا وفقًا لمعايير واضحة تراعي مستويات الإنجاز والاحتياجات الفعلية، وتربط التفوق الرياضي بالاستقرار الاجتماعي والفرص الاقتصادية والمستقبل المهني، بما يعزز قدرة الرياضة المصرية على الاحتفاظ بمواهبها ومواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المشروع يرتكز على تعزيز الشراكة والتنسيق بين الوزارة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الاتحادات الرياضية والأندية والبنوك وجهات الإسكان والشركات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الأدوار واستدامة التمويل والرعاية المقدمة للرياضيين.

وشهد المؤتمر الصحفي مشاركة لاعب المصارعة المصري محمد إبراهيم «كيشو»، الذي استعرض تجربته في المجال الرياضي والتحديات التي قد تواجه اللاعبين خلال مسيرتهم، مشيرًا إلى أهمية توفير منظومة متكاملة تضمن الاستقرار والدعم للرياضيين في مختلف المراحل. وأوضح أن مشروع «مسار» يمثل خطوة مهمة نحو توفير العديد من المزايا للاعبين، من خلال الاهتمام بمستقبلهم المهني والاجتماعي، وتوفير سبل الحماية والرعاية التي تساعدهم على مواصلة مسيرتهم الرياضية، وتمنحهم مزيدًا من الأمان خلال فترة المنافسات وبعد الاعتزال.

ويتضمن المشروع إطلاق برنامج للتمويل الحسن بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الوطنية، مع إعطاء الأولوية للتمويل الذي يساعد الرياضيين على بناء مصادر دخل مستدامة، إلى جانب برنامج للإسكان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للرياضيين المتميزين في محافظاتهم، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

كما يشمل توفير فرص عمل للرياضيين بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفقًا لمستويات الإنجاز الرياضي واحتياجات سوق العمل والأطر القانونية المنظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم، ويعزز فرص اندماجهم المهني خلال مسيرتهم الرياضية وبعد الاعتزال.

وفي إطار التأهيل المهني، يتضمن المشروع إطلاق برامج متخصصة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية للتدريب، لتأهيل الرياضيين في مجالات الإدارة والتدريب الرياضي والتسويق وريادة الأعمال واللغات والمهارات المهنية، بما يساعدهم على بناء مسارات مهنية مستقرة بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية.

وتشمل محاور المشروع تعزيز الحماية التأمينية للرياضيين من مخاطر الإصابات والوفاة المفاجئة أثناء ممارسة الرياضة، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وشركات التأمين على الحياة، لتوفير الحماية المالية في حالات الإصابة التي تؤدي إلى العجز أو الاعتزال المبكر، إلى جانب الرعاية الطبية في حالات الإصابات والحوادث، والعمل على زيادة المخصصات المالية لوزارة الشباب والرياضة لتلبية احتياجات المنتخبات القومية وحوافز اللاعبين.

وفي إطار دعم المشروع وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، يشارك في رعاية مشروع «مسار» كل من البنك الأهلي المصري، وشركة ميدار، وشركة روابط الرياضية، بما يدعم جهود توفير منظومة متكاملة ومستدامة لرعاية الرياضيين، وتعزيز فرص الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى المؤسسات المشاركة، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع وتأمين مستقبل المواهب الرياضية المصرية.

شهد المؤتمر حضور كل من اللواء حازم حسني امين عام اللجنة الأولمبية المصرية ، دينا ابوطالب رئيس مجموعة التسويق و التنميه المجتمعيه بالبنك الاهلي المصري ، اسلام سعيد نائب مدير عام الرعايه و الفاعليات بالبنك الاهلي المصري ، الاستاذ عزت دنيا

مدير عام قطاع الخدمات الداعمة من شركة ميدار ،الاستاذ احمد البنا

مدير عام قطاع التسويق بشركة ميدار ، الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية ، الدكتور هيثم الملاح ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية

ومن جانب الوزارة حضر الدكتور حسن مصطفي مساعد الوزير ، والدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس قطاع الشباب ، والاستاذ محمد الصفتي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.