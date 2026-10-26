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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة: توفير كافة الإمكانيات الطبية لمصابي فريق الموهبة والبطل الأولمبي

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اتصالات هاتفية بعدد من المصابين من أعضاء ومدربي فريق "الموهبة والبطل الأولمبي" في لعبة الجودو، الذين تعرضوا لحادث بمحافظة المنيا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط لتلقي العلاج.

واطمأن الوزير على حالتهم الصحية، مؤكدًا أن الوزارة تقف إلى جوار أبنائها ولن تدخر جهدًا في سبيل توفير الرعاية اللازمة لهم حتى تمام الشفاء.

وأوضح الوزير أنه جرى خروج 7 مصابين من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، فيما لا يزال 12 من أعضاء الفريق يتلقون العلاج حتى اكتمال شفائهم.

كما وجّه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة الحالات أولًا بأول، وتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لخدمة المصابين، إلى حين خروجهم جميعًا من المستشفى بسلامة الله.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجودو منتخب الجودو الموهبة والبطل الأولمبي

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