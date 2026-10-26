أكرم عبد المجيد: الزمالك يحتاج لتدعيم صفوفه بالخبرات.. وبيراميدز منافس قوي

أكد أكرم عبد المجيد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمر بظروف صعبة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن معتمد جمال نجح في تحقيق إنجاز كبير خلال الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق لتحقيق نتائج مميزة رغم التحديات التي واجهها.

وقال أكرم عبد المجيد، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن جماهير القلعة البيضاء تمثل السند الحقيقي للفريق، مؤكدًا أن دعمها المستمر يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ويساعدهم على تجاوز الظروف الصعبة.

وأضاف أن محمد حمد لاعب مميز، لكنه يحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرات خلال الفترة المقبلة، من خلال المشاركة في المباريات والتعامل مع الضغوط، حتى يتمكن من تطوير مستواه وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى تطوير معدلات اللياقة البدنية، من أجل القدرة على التعامل مع ضغط المباريات والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والأفريقية.

وشدد أكرم عبد المجيد على أن الزمالك يحتاج إلى تدعيم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرات، بما يساعد الفريق على التعامل مع المواقف الصعبة داخل الملعب، ويمنح اللاعبين الشباب فرصة الاستفادة من أصحاب التجارب الكبيرة.

وأشاد بمستوى إيشو، مؤكدًا أنه من العناصر المميزة في صفوف الزمالك، وأن مستواه يتطور من مباراة إلى أخرى، وهو ما يعكس قدرته على تقديم المزيد خلال المرحلة المقبلة.

واختتم أكرم عبد المجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك وبيراميدز يمتلكان، من وجهة نظره، حظوظًا كبيرة في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها الفريقان، مؤكدًا أن المنافسة ستظل مفتوحة في ظل صعوبة المسابقة.