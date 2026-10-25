وزير الشباب والرياضة يهنيء محمد زكريا بعد تتويجه بلقب بطولة سيليكون فالي المفتوحة للاسكواش

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعب الاسكواش المصري محمد زكريا بعد تتويجه بلقب بطولة سيليكون فالي المفتوحة للاسكواش 2026، عقب فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي فيكتور كروان بثلاثة أشواط دون رد، بنتيجة 11-5 و11-8 و11-3 في مباراة سيطر عليها بطلنا المصري منذ البداية .

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المميز الذي ظهر به اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، مؤكدًا أن هذا اللقب هو الثاني له من فئة الذهبية، وأنه توّج بلقبين في أربع بطولات خاضها حتى الآن هذا الموسم، وهو ما يعكس ثبات مستواه وقدرته على المنافسة بقوة بين نجوم اللعبة عالميًا.

وتوجه جوهر نبيل بالشكر إلى الجهاز الفني والطبي والاداري والاتحاد المصري للاسكواش برئاسة المهندسة آمنه الطرابلسي ،وكل من ساهم في دعم اللاعب.