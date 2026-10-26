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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: مصر حريصة على تنفيذ مشروعات تدعم أولويات التنمية بجنوب السودان

سلطان لام تونجوار كوينج وونج، القائم بأعمال وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان
سلطان لام تونجوار كوينج وونج، القائم بأعمال وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان
حنان توفيق

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سلطان لام تونجوار كوينج وونج، القائم بأعمال وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، ومتابعة المشروعات المشتركة، وتبادل الرؤى بشأن التعاون بين دول حوض النيل.

وأكد الدكتور سويلم اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها بجنوب السودان، وحرصها على مواصلة التعاون لتنفيذ مشروعات تحقق فوائد ملموسة للمواطنين وتدعم أولويات التنمية.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون في الحماية من الفيضانات والتنبؤ بها والإنذار المبكر، وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وإنشاء محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وتطهير المجاري المائية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أكد الدكتور سويلم دعم مصر لمبادرة حوض النيل باعتبارها المنصة الجامعة لجميع دول الحوض، مشددًا على أهمية مواصلة الحوار والمسار التشاوري لتعزيز التوافق وتقريب وجهات النظر، في إطار شامل يضم جميع الدول ويأخذ مصالحها وشواغلها في الاعتبار، بما يعزز الثقة ويدعم فرص التنمية المشتركة.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لدور جنوب السودان في دعم الحوار والتعاون بين دول الحوض، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والبيانات والدراسات الفنية لدعم المشروعات التنموية وتعظيم منافعها.

وأشار إلى أن العمل المشترك يتيح فرصًا أوسع للاستفادة من موارد الحوض المتنوعة، وتحقيق التنمية والأمن المائي والرخاء لجميع شعوبه.

بجنوب السودان التنمية المشتركة دول الحوض

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