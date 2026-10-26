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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتصم سالم: بيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم و التالتة تابتة

بيراميدز
بيراميدز
عبدالله هشام

أكد معتصم سالم المدرب المساعد لفريق بيراميدز، ان فريقه هو الأقرب لحصد بطولة الدوري المصري هذا الموسم

وقال سالم في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: البداية موفقة واتمنى ان تستمر وبيراميدز منافس قوي على كل البطولات من السنوات الماضية وليس هذا الموسم فقط

واضاف: كواليتي لاعبي بيراميدز قادر على الانسجام وتساعد اي مدرب على النجاح، موكوينا مدرب مميز فنيًا ولكن اللاعبين تساعده على فكره التدريبي


وتابع:  لدينا كواليتي على اعلى مستوى وتدعيمات الفريق في ظل احتياجات الفريق، إصابة نذير بو علي شد كبير وغيابه قد يمتد إلى أسبوعين ومهند لاشين هو العمود الفقري للفريق وحجر الأساس، وهو لاعب محترف فعلًا وقولًا ويهتم بأدق التفاصيلوالاستمرارية دليل على احترافيته


وواصل: بيراميدز الأقرب بقوة لحصد الدوري هذا الموسم ولدي امل من قبل انطلاق الدوري أن الدوري سيكون لنا، والسنة الماضية خسرنا الدوري بفارق نقاط والموسم اللي قبله خسرنا بفارق ثلاث نقاط وهذه المرة ستكون الثالثة ثابتة

بيراميدز فريق بيراميدز الدوري المصري نادي بيراميدز موكوينا

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