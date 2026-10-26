الليلة.. موعد مباراة مصر والعراق في كأس الخليج للناشئين والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 لخوض مواجهة قوية أمام نظيره العراق، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الخليج للناشئين، التي تستضيفها قطر، في ظل طموح الفراعنة الصغار لمواصلة نتائجهم المميزة بعد ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تقديم عروض قوية خلال دور المجموعات، تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، محققًا العلامة الكاملة بحصد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، ليحسم صدارة المجموعة الثانية ويضمن العبور إلى نصف النهائي.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بفوز عريض على السعودية بخمسة أهداف دون مقابل، قبل أن يتغلب على الكويت بثلاثية نظيفة، ثم اختتم مواجهاته في دور المجموعات بانتصار كبير على اليمن بنتيجة 5-1.

ويسعى الفراعنة الصغار إلى مواصلة الظهور القوي أمام العراق، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية قبل استكمال مشوارهم في البطولة الخليجية.

موعد مباراة مصر والعراق اليوم في كأس الخليج للناشئين

تقام مباراة مصر والعراق اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الخليج للناشئين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والعراق

تنقل مباراة منتخب مصر للناشئين أمام العراق عبر قناة الكاس 1، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال منصة شووف.