مصرع 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين في تصادم حافلتين بغانا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون في حادث تصادم بين حافلتين للركاب على الطريق السريع "إن 1" الرابط بين "إيلوبو" و"تاكورادي"، بالقرب من منطقة "أزوليتي" بإقليم الغرب في غانا.

وذكرت السلطات، أن الحادث وقع بعدما اصطدمت حافلة ركاب إيفوارية كانت في طريقها إلى بنين بحافلة أخرى من بوركينا فاسو كانت متوقفة على الطريق، ما أسفر عن سقوط الضحايا.

وأوضحت هيئة الإطفاء الوطنية الغانية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 21 راكبًا من موقع الحادث، فيما لقي سبعة أشخاص مصرعهم في مكان التصادم، وتوفي الشخص الثامن لاحقًا في المستشفى.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة ربما كانت أحد العوامل التي أسهمت في وقوع الحادث، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسُلّمت جثامين المتوفين إلى الشرطة.