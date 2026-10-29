محمد رمضان يشوق جمهوره لـ«عشماوي» بصورة مع المخرج بيتر ميمي

شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره لمسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، ونشر صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمي من كواليس العمل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق محمد رمضان على الصورة: «مخرج كبير وأخ غالي، ولقاءنا في عشماوي رزق جمهوري الجميل».

قصة مسلسل «عشماوي»

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية «خليفة»، التي يجسدها محمد رمضان، ويعمل منفذًا لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، ويعيش حياة هادئة مع بناته الثلاث، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب أزمة عائلية مفاجئة.

وتتصاعد الأحداث عندما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية معقدة، ليجد «خليفة» نفسه أمام صراع تتداخل فيه حياته الأسرية مع طبيعة عمله، ويواجه سلسلة من الأزمات والاختبارات الصعبة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة.

تغييرات في فريق عمل «عشماوي» قبل رمضان 2027

وشهد مسلسل «عشماوي» عددًا من التغييرات في فريق العمل خلال مرحلة التحضيرات، إذ اعتذر المؤلف أحمد مراد عن استكمال كتابة المسلسل، لتنتقل مهمة التأليف إلى محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى المخرج بيتر ميمي مهمة إخراج العمل.

كما اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق عن المشاركة في المسلسل، بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، ولحقت بها الفنانة مي عمر، بعد تعارض مواعيد التصوير مع مسلسلها الجديد.