ياسر إدريس يهنىء زين هشام عقب تتويجه بالميدالية الذهبية

وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمتواجد مع الأبطال في داكار رسالة تهنئة للبعثة المصرية عقب تتويج زين هشام، بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات الدورة، التي تستضيفها السنغال خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، بوفد يضم 45 لاعبًا ولاعبة، يتنافسون في 19 لعبة رياضية، وسط طموحات بتقديم مشاركة تليق باسم مصر وتاريخها الأولمبي.

وتوج السباح المصري زين هشام حمدي بالميدالية الذهبية في منافسات سباحة 100 متر فراشة ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026.