القبض على عامل انتحل صفة موظف بنك للنصب على العملاء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبته بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - 4 شرائح خطوط هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وارتكابه (6) وقائع بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.